Серия рекламных роликов Diablo II: Resurrected, посвящённых классам персонажей, продолжается. Новый материал посвятили Друиду, который, как велит канон, берёт свою силу и способности у природы. Персонаж умеет принимать облик животных и атаковать врагов в беспощадном рукопашном бою. Он также способен призывать природные катаклизмы, приручать животных и отправлять их на противника.

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Раньше, напомним, мы уже видели такие же рекламные видеоролики, посвящённые Варвару, Волшебнице, Паладину и Амазонке.

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Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 23 сентября текущего года, среди целевых платформ есть PC и консоли прошлого и текущего поколения.