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Сила природы и магия превращения от Друида — в новом рекламном ролике Diablo II: Resurrected

И, скорее всего, сила Земли. Кто понял — тот понял.
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Серия рекламных роликов Diablo II: Resurrected, посвящённых классам персонажей, продолжается. Новый материал посвятили Друиду, который, как велит канон, берёт свою силу и способности у природы. Персонаж умеет принимать облик животных и атаковать врагов в беспощадном рукопашном бою. Он также способен призывать природные катаклизмы, приручать животных и отправлять их на противника.

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Раньше, напомним, мы уже видели такие же рекламные видеоролики, посвящённые Варвару, Волшебнице, Паладину и Амазонке.

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Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 23 сентября текущего года, среди целевых платформ есть PC и консоли прошлого и текущего поколения.

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