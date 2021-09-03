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Ubisoft опубликовала мультипликационный ролик обновления Crystal Guard для Rainbow Six Siege

Он частично сюжетный, но из местного «сюжета» непросто что-то усвоить.
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Считанные дни остаются до старта операции Crystal Guard в Rainbow Six Siege, и по такому случаю Ubisoft решила опубликовать сопутствующий видеоролик. В нём нам показывают новую оперативницу отряда Rainbow — Osa — и её фанатизм в отношении самой современной и дорогой экипировки и спецснаряжения.

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Напомним, что Osa снаряжена пуленепробиваемым многофункциональным баллистическим щитом, которым можно закрывать окна, а также обеспечивать укрытие своим товарищам по команде. «Выкуривать» затаившихся за таким щитом противников придётся гранатами и взрывчаткой. В крайнем случае можно подойти и хорошенько треснуть (во всех смыслах) щит. Рассыпавшееся в мелкую крошку стекло-триплекс полностью закроет весь обзор.

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Операция Crystal Guard вместе с «Осой» стартует в Rainbow Six Siege уже 7 сентября.

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