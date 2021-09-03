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DICE показала геймплей Battlefield 2042 за четырёх специалистов

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DICE продолжает время от времени снабжать фанатов Battlefield подробностями о новой готовящейся к релизу в октябре игре серии. Сегодня нашему вниманию представили коротенький, но ёмкий видеоролик с записью игрового процесса Battlefield 2042 за четырёх новых специалистов.

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Ими стали Вебстер Маккей, Мария Фальк, Пётр Гусковский, и Викус Ван Дэйл. Каждый из специалистов обладает набором уникальных умений и принадлежностью к определённому классу. Россиянин Пётр Гусковский, например, инженер, специализирующийся на установке турелей и охранных систем. Предполагается, что Гусковский будет использоваться при оборонительных боях.

Напомним, что специалисты в Battlefield 2042 — это развитие системы классов из прошлых частей серии. Вооружение у каждого специалиста может быть одинаковое, но вот их уникальные способности не один раз выручат вас и вашу команду. В общем, наблюдается некий мягкий гибрид классического и геройского шутеров. Одних и тех же специалистов на поле боя может быть несколько, что, конечно, хоть и выглядит странно, но помешать балансу игрового процесса не должно.

Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября на всех актуальных платформах.

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