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Версии Port Royale 4 для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут позже, чем планировалось

Несильно, но позже.
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О том, что экономическая стратегия Port Royale 4 готовится к выходу на современных консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, нам известно ещё с минувшего календарного лета. Планировалось, что игра доберётся до данных приставок уже 10 сентября, но, как оно часто бывает в игровой промышленности, в последний момент разработчики поняли, что не успевают с доведением соответствующих версий до ума, поэтому игрокам придётся подождать ещё две недельки — до 24 сентября.

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Версии Port Royale 4 для консолей текущего поколения порадуют усовершенствованной графикой, поддержкой «кроссгенных» (можно переносить с прошлого поколения на текущее) сохранений, а также улучшенными погодными эффектами.

Напомним, что в Port Royale 4 нам необходимо взять под своё управление прибрежный город и привести его к процветанию, превратив его в мощный порт, куда корабли со всех концов Земли к богатым пристаням стремятся.

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