В получивший разгромные оценки экшен Hood Outlaws & Legends можно поиграть бесплатно до конца выходных
В конце весны в продажу поступил боевик с элементами ролевой игры Hood Outlaws & Legends, в котором нам в роли средневековых разбойников (и не только) необходимо сражаться за сокровища в модном нынче режиме PvPvE. Проект получился очень низкого качества исполнения, о чём свидетельствует просто разгромный 26-процентный актуальный пользовательский рейтинг игры в Steam, и на текущий момент особо никем не востребован. Попробовать исправить ситуацию разработчики из Sumo Digital совместно с издательством Focus Home Interactive решили старым проверенным способом — проведением выходных бесплатного доступа.
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С сегодняшнего дня и вплоть до конца воскресенья любой желающий может установить Hood Outlaws & Legends и вдоволь поиграть. Вдобавок на игру распространяется 40-процентная скидка, так что достигнутый за время бесплатных выходных прогресс не будет утрачен — в случае труднообъяснимой покупки полной версии игры вы начнёте с того же места, на котором остановились.
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Вместе с тем разработчики напомнили о том, что в игре уже стартовал первый сезон под названием «Самайн» с новым персонажам, новыми картами и боевым пропуском. В честь данного события, в общем-то, в Hood Outlaws & Legends и проходят бесплатные выходные.
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