Вчера состоялся релиз многообещающей отечественной Action/RPG под замудрённым названием Pathfinder Wrath of the Righteous. Проект уже получил свои высоченные оценки и отзывы от простых игроков и профессиональных обозревателей, и вот, на сегодняшний день уже радует разработчиков высокой степенью востребованности.

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Так, согласно статистике Steam (собранной и подготовленной ресурсом SteamDB), пиковое количество игроков в Pathfinder Wrath of the Righteous перевалило за 34 тысячи человек. Для сравнения, пиковый «онлайн» у предыдущей части, Pathfinder Kingmaker, составлял чуть больше 22,5 тысяч человек. Наблюдается более чем 50-процентный рост.

Что касается пользовательских отзывов, то игроки довольны практически всем — и содержанием, и игровым процессом, и улучшенными механиками, и сюжетной линией. Те немногие претензии, которые есть, в основном касаются технического исполнения и различных ошибок. Впрочем, это дело поправимое; куда хуже, когда сама игра не выдерживает никакой критики, ведь обычно игру уже не «вылечить» без фатальных последствий для бюджета и PR’а.