Анонсирован Spectre — многопользовательский стелс-экшен, вдохновлённый Splinter Cell
Рынок сетевых экшенов давно перенасыщен, но разработчикам это не мешает регулярно анонсировать и выпускать всё новые и новые проекты. Встречайте Spectre — мультиплеерный стелс-экшен, в котором наёмники и оперативники (по сути, две враждующие стороны) выясняют отношения на разных локациях.
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Приставочка «стелс» тут, как вы понимаете, неспроста: матчи Spectre будут проходить на изначально защищённых локациях, куда тем же наёмникам нужно незаметно прокрасться и сделать нужные действия. У нас есть коротенький тизер-ролик, авторы которого пытались создать «шпионскую» атмосферу, но самого геймплея там было показано чуть, поэтому проникнуться не получится. Зато даже в первом ролике Spectre показали, как важно здесь оставаться незамеченным: обходить огранные системы, носить чёрную одежду, двигаться украдкой и блуждать в потёмках.
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Авторы Spectre уверяют, что при создании своего проекта они вдохновлялись режимом Spies vs. Mercs из серии Splinter Cell. В момент выхода игра сможет предложить для ознакомления два режима и три карты. Авторы обещают подарить покупателям Spectre уникальный геймплей для обеих сторон, где на командном взаимодействии строится практически всё.
Релиз Spectre состоится в конце текущего года на PC, у игры уже есть своя страничка в Steam.
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