В Google Play нашли страничку мобильного ответвления Battlefield
То, что Battlefield не могла остаться в стороне от современных тенденций в игропроме (читать — «мобилизации»), было очевидно ещё давно. Официально о производстве мобильного ответвления культовой франшизы представители EA и DICE говорили весной этого года, и вот, релиз соответствующего проекта потихоньку приближается, о чём свидетельствует появление его странички в Google Play.
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Если верить описанию, то Battlefield Mobile по геймплею представляет собой стандартную игру серии, разве что с поправкой на управление и ограничения в графике. Как и в «больших» играх серии, в Battlefield Mobile нам необходимо выполнять поставленные картой задачи, истреблять оппонентов, управлять техникой, подбирать подходящее под конкретную ситуацию вооружение и экипировку, и так далее.
Когда состоится полноценный запуск Battlefield Mobile, неясно, но её появление в Google Store — прямой намёк на то, что ждать осталось недолго.
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