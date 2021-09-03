Тираж «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2 перевалил за 560 тысяч копий
Студия CI Games в беседе с польским подразделением издания Eurogamer похвасталась результатами продаж своего «высокоточного» боевика Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Выяснилось, что за неполных три месяц — с 5 июня по 2 сентября — игра разошлась внушительным для проекта данного уровня бюджета и предпродажной подготовки тиражом в 560 тысяч копий.
реклама
Данный показатель оказался достаточным для того, чтобы CI Games полностью окупила расходы на свою разработку и продвижения, так что с сегодняшнего дня Sniper Ghost Warrior Contracts 2 работает исключительно «в плюс».
Стоит отметить, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 была признана одной из лучших игр данной «снайперской» франшизы, так что результаты заслуженные — разработчиков можно поздравить с успехом достойной его игры.
реклама
Напомним, что Contracts — это подсерия основной Sniper Ghost Warrior, в которой упор делается на тактический игровой процесс и продуманные задания. Нелинейностью пришлось пожертвовать, но, судя по пользовательским оценкам, данное решение оказалось правильным. Так сказать, время показало.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила