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Тираж «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2 перевалил за 560 тысяч копий

За неполных три месяца. Неплохо.
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Студия CI Games в беседе с польским подразделением издания Eurogamer похвасталась результатами продаж своего «высокоточного» боевика Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Выяснилось, что за неполных три месяц — с 5 июня по 2 сентября — игра разошлась внушительным для проекта данного уровня бюджета и предпродажной подготовки тиражом в 560 тысяч копий.

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Данный показатель оказался достаточным для того, чтобы CI Games полностью окупила расходы на свою разработку и продвижения, так что с сегодняшнего дня Sniper Ghost Warrior Contracts 2 работает исключительно «в плюс».

Стоит отметить, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 была признана одной из лучших игр данной «снайперской» франшизы, так что результаты заслуженные — разработчиков можно поздравить с успехом достойной его игры.

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Напомним, что Contracts — это подсерия основной Sniper Ghost Warrior, в которой упор делается на тактический игровой процесс и продуманные задания. Нелинейностью пришлось пожертвовать, но, судя по пользовательским оценкам, данное решение оказалось правильным. Так сказать, время показало.

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