Бесстрашная и сильная Амазонка — в новом ролике Diablo II: Resurrected
Серия ознакомительных роликов по грядущей Diablo II: Resurrected продолжается. На этот раз свежее видео посвятили Амазонке. Старожилы помнят, новичкам даём коротенькую справку: сильная девушка использует в бою лук с волшебными стрелами, заряженные молнии, отравленные снаряды и, разумеется, копья.
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Амазонка как класс приятен тем, что может вести бой как на близки дистанциях, так и на расстоянии. Приятно, кстати, что разработчики прислушались к мольбам фанатов и подкорректировали внешность этого класса.
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Предыдущие ознакомительные ролики по Diablo II: Resurrected были посвящены Паладину, Волшебнице и Варвару. Осталось ещё три класса. Diablo II: Resurrected поступит в продажу 23 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Switch.
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