Ubisoft поступила правильно и решила заблаговременно — за месяц до релиза — известить игровое сообщество о системных требованиях Far Cry 6. Оказались они вполне предсказуемыми и вполне демократичными, если, конечно, не заигрываться с трассировкой лучей на 4K-мониторе. В последнем случае даже ускоритель GeForce RTX 3080 не обеспечит вам минимально приемлемый комфортный уровень фреймрейта в 60 кадров в секунду.

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Вместе с тем Ubisoft опубликовала специальный трейлер PC-версии, в котором демонстрирует шикарную графику и рассказывает об используемых технологиях вроде трассировки лучей и AMD FidelityFX. Как и положено полноценной компьютерной версии, в Far Cry 6 на PC будет встроенный бенчмарк, а также фоторежим, с помощью которого можно будет запечатлеть красивые кадры вымышленного тропического острова Яра.

А теперь возвращаемся к системным требованиям. Ubisoft справедливо воспринимает разрешение 1080p как минимально допустимое, поэтому таких атавизмов, как упоминание 720p, в местных «системках» не встретить.

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Итак, поехали, минимальные системные требования (разрешение 1080p, 30 fps, без трассировки лучей):

процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 460 или NVIDIA GeForce GTX 960;

60 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется твердотельный накопитель).

Рекомендованные системные требования (разрешение 1080p, 60 fps, без трассировки лучей):

процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-7700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX Vega64 или NVIDIA GeForce GTX 1080;

60 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется твердотельный накопитель).

Рекомендованные системные требования (разрешение 1440p, 60 fps, без трассировки лучей):

процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-9700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700XT или NVIDIA GeForce RTX 2070 Super;

60 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется твердотельный накопитель) + 37 Гбайт для HD-текстур (опционально).

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Рекомендованные системные требования (разрешение 1440p, 60 fps, трассировка лучей):

процессор: AMD Ryzen 5600X или Intel Core i5-10600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6900XT или NVIDIA GeForce RTX 3070;

60 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется твердотельный накопитель) + 37 Гбайт для HD-текстур (опционально).

Рекомендованные системные требования (разрешение 4K, 30 fps, трассировка лучей):

процессор: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-10700K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6800 или NVIDIA GeForce RTX 3080;

60 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется твердотельный накопитель) + 37 Гбайт для HD-текстур (опционально).

Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября.