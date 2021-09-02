Буйство красок и дорогих спецэффектов — в новом трейлере шутера Project Magnum
Разработчики из студии NAT Games опубликовали новый ролик Project Magnum — зрелищного шутера, в котором есть элементы ролевой игры и бесконечного сбора выпадающих предметов. На что это всё похоже в визуальном плане — каждый установит для себя сам. Но сходство с Destiny 2 не заметить трудно.
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Сеттинг в Project Magnum довольно банальный: парни-метросексуалы и фигуристые девушки бьют монстров, щедро сыплют в экран спецэффектами и используют уникальные способности. Разумеется, боевая система строится на использовании эффектно выглядящего холодного оружия и прокачанных способностей.
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Project Magnum создаётся для PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Другие подробности будут объявлены когда-нибудь позже. Изданием проекта займётся хорошо известная корейско-японская компания Nexon. Ну, мы и подождать можем.
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