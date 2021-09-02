Эксклюзивность Total War Saga Troy для Epic Games Store закончилась — теперь игру можно приобрести и в Steam
О том, что эксклюзивность стратегии Total War Saga Troy для Epic Games Store ограничена одним годом, нам было известно ещё даже до релиза проекта. Год пролетел в мгновение ока, и вот, с сегодняшнего дня все желающие могут приобрести Total War Saga Troy в Steam. Много ли найдётся желающих платить за данный вторичный для франшизы Total War проект 2 499 рублей, особенно, учитывая тот факт, что в день релиза он раздавался в EGS полностью бесплатно, вопрос почти риторический, но спустя месяц всё же будет любопытно взглянуть на статистику «онлайна» игры в Steam.
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Кроме того, сегодня Total War Saga Troy пополнилась свежей контентной добавкой в лице дополнения Mythos, посвящённого мифам Древней Греции: после его установки в ваших войсках появятся грифоны, церберы, гидры и прочие мифологические существа, которые обычно встречаются разве что в фэнтезийных проектах.
Стоит отметить, однако, что до 30 сентября включительно на Total War Saga Troy будет распространяться 25-процентная скидка, так что базовая цена в 2 499 рублей на месяц снижена до 1 874 рублей, что, безусловно, тоже много за отнюдь не высокобюджетную игру годовалой давности.
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