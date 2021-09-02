Буквально только что Crytek поделилась радостной вестью: сборник-трилогия ремастеров серии Crysis поступит в продажу уже 15 октября на всех актуальных платформах, включая, как ни странно, даже Nintendo Switch. Версия для персональных компьютеров будет распространяться эксклюзивно через Epic Games Store, что для многих принципиальных геймеров может стать серьёзным препятствием.

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Напомним, что сборник ремастеров Crysis порадует «подтянутыми» текстурами, улучшенным освещением, поддержкой трассировки лучей и другими немаловажными ныне графическими функциями. Так что готовьтесь к новой проверке своего компьютера.

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Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store.



Crysis Remastered 2 & 3 will also be available for purchase separately. pic.twitter.com/TbPqf8fxLS — Crysis (@Crysis) September 2, 2021

При желании обновлённые версии Crysis 2 и Crysis 3 можно будет купить отдельно — не в составе сборника. То же самое касается и вышедшей год назад Crysis Remastered.