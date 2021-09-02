Официально: Crysis Remastered Trilogy выйдет в середине октября
Буквально только что Crytek поделилась радостной вестью: сборник-трилогия ремастеров серии Crysis поступит в продажу уже 15 октября на всех актуальных платформах, включая, как ни странно, даже Nintendo Switch. Версия для персональных компьютеров будет распространяться эксклюзивно через Epic Games Store, что для многих принципиальных геймеров может стать серьёзным препятствием.
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Напомним, что сборник ремастеров Crysis порадует «подтянутыми» текстурами, улучшенным освещением, поддержкой трассировки лучей и другими немаловажными ныне графическими функциями. Так что готовьтесь к новой проверке своего компьютера.
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The suit changes all the rules.— Crysis (@Crysis) September 2, 2021
Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store.
Crysis Remastered 2 & 3 will also be available for purchase separately. pic.twitter.com/TbPqf8fxLS
При желании обновлённые версии Crysis 2 и Crysis 3 можно будет купить отдельно — не в составе сборника. То же самое касается и вышедшей год назад Crysis Remastered.
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