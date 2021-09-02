Стартовал приём предзаказов на Horizon Forbidden West — цены начинаются от 4 999 рублей
На прошедшей gamescom 2021 разработчики из Guerilla Games совместно с Sony объявили точную дату выхода Horizon Forbidden West — 18 февраля. По закону современного игропрома, должно было пройти всего несколько дней, прежде чем на новинку откроется приём предварительных заказов, и вот, эти несколько дней прошли. Время прицениваться и ворчать про бессовестное ценообразование в российском PlayStation Store.
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Итак, сиквел популярной Horizon Zero Dawn оценивается разработчиками в 4 999 — 6 199 рублей в зависимости от консоли и издания. Так, за 4 999 рублей предлагается стандартное издание для PlayStation 4, за 5 499 рублей — стандартное издание для PlayStation 5, ну и 6 199 рублей — за расширенное издание для обеих консолей от Sony.
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Расширенное издание отличается от стандартного набором дополнительных «плюшек»: покупателей первого ждут цифровой саундтрек, артбук, комикс, дополнительные функции для фоторежима, дополнительное оружие и костюмы для Элой и прочий спецконтент. Помимо цифровых версий в розничных версиях можно будет приобрести и физические издания, в том числе и коллекционные с массой сопутствующих товаров вроде полноценных артбуков, карты игрового мира, статуэтки Элой и стилбука.
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