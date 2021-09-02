Konami назвала дату выхода eFootball — своего нового условно-бесплатного футбольного симулятора
Компания Konami определилась с точной датой выхода условно-бесплатного симулятора футбола eFootball — проект будет доступен с 30 сентября на PC и консолях. Также в этот в игре стартует первый сезон, получивший ожидаемое название eFootball 2022. Также осенью футбольный симулятор получит большое обновление, которое будет нести в себе более 600 клубов, новые режимы, новые типы игроков. Разумеется, весь контент окажется лицензированным.
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Напомним, ещё в момент анонса Konami пообещала развивать eFootball годами, добавляя в клиент новые функции. Уже заявлено, что когда-нибудь в игре появится поддержка кроссплея, поддержка контроллера DualSense и многое другое.
Дополнительно студия работает над мобильной версией eFootball, в которую можно будет перенести кое-какой прогресс из большой версии.
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