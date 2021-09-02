Команда поддержки Twitter представила новую функцию для своих пользователей — режим безопасности. Теперь система может автоматически выявлять негативные комментарии и скрывать их — но нужно предварительно активировать режим в настройках. Если всё включено, то Twitter будет анализировать все комментарии на странице, скрывая оскорбления или замечания с проявлением вражды.

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Предполагается, что система будет оценивать не только содержание комментария, но и систему взаимоотношений между читателем и автором этого комментария. То есть, блокирование учётных записей друзей пользователя не будет происходить автоматически только потому, что один из них захочет написать что-то нехорошее.

У пользователя Twitter будет возможность просматривать все скрытые для него комментарии и заблокированные аккаунты — это сделано для того, чтобы избежать ошибок системы и случайных блокировок. В данный момент режим безопасности Twitter работает только в тестовом режиме и только на английском языке.