Ровно год назад дизельпанковая стратегия Iron Harvest вышла на персональных компьютерах. Запуск консольных версий задерживался, и вот, сегодня разработчики сообщили о том, что владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут приобщиться к механизированным сражениям уже 26 октября.

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Примечательно, что ранее в списке консолей фигурировали и приставки прошлого поколения, однако в нижеуказанном трейлере они не упоминаются. То ли перед нами видеоролик специально под PS5 и Xbox Series, то ли от «пастгена» было решено отказаться вообще, пока не совсем ясно.

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Консольные версии Iron Harvest сразу выйдут со всеми обновлениями и наборами дополнительного контента, которые успели выпустить для PC-версии.