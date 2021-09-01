Дизельпанк-стратегия Iron Harvest выйдет на PS5 и Xbox Series в конце октября
Ровно год назад дизельпанковая стратегия Iron Harvest вышла на персональных компьютерах. Запуск консольных версий задерживался, и вот, сегодня разработчики сообщили о том, что владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут приобщиться к механизированным сражениям уже 26 октября.
реклама
Примечательно, что ранее в списке консолей фигурировали и приставки прошлого поколения, однако в нижеуказанном трейлере они не упоминаются. То ли перед нами видеоролик специально под PS5 и Xbox Series, то ли от «пастгена» было решено отказаться вообще, пока не совсем ясно.
реклама
Консольные версии Iron Harvest сразу выйдут со всеми обновлениями и наборами дополнительного контента, которые успели выпустить для PC-версии.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила