Разработчики Age of Empires IV хотят провести ещё одно бета-тестирование
Творческий руководитель команды разработки Age of Empires IV Адам Исгрин в интервью изданию PCGamesN рассказал о желании провести ещё одно бета-тестирование. До настоящего момента закрытая «бета» проходила в период с 5 по 19 августа текущего года на PC (Steam и Microsoft Store). Опять же, даже прошедшее мероприятие было продлено по срокам, ведь изначально его хотели завершить 16-го августа.
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Адам Исгрин пояснил, что в рамках августовского мероприятия игрокам давали на пробу сборку месячной давности. За два месяца команда разработки Age of Empires IV хорошо поработала над исправлением ошибок и правками баланса, поэтому ещё одно тестирование просто необходимо.
Творческий руководитель студии также дал понять, что они плотно взаимодействуют с заинтересованным сообществом, реализуя в Age of Empires IV идеи и функции, о добавлении которых игроки просят больше всего.
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Напомним, Age of Empire IV должна выйти 28 октября на PC, проект с первого дня попадёт в библиотеку сервиса Xbox Game Pass.
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