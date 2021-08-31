Новый трейлер Diablo II: Resurrected посвятили Волшебнице
Blizzard продолжает готовить игроков к скорому анонсу Diablo II: Resurrected. В прошлый раз нам показывали ролик про Варвара, а сейчас настал черёд Волшебницы. Напомним, всего в игре есть сем классов — кажется, разработчики собираются показать нам всех.
реклама
С Волшебницей всё чуточку интереснее, чем с перекачанным громилой — она умеет управляться со стихиями и разить противников на расстоянии. Заклинания разных стихий (электрические, ледяные и огненные) являются главным оружием героини.
реклама
Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 23 сентября, проект выйдет на PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Switch.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила