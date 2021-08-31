Blizzard продолжает готовить игроков к скорому анонсу Diablo II: Resurrected. В прошлый раз нам показывали ролик про Варвара, а сейчас настал черёд Волшебницы. Напомним, всего в игре есть сем классов — кажется, разработчики собираются показать нам всех.

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С Волшебницей всё чуточку интереснее, чем с перекачанным громилой — она умеет управляться со стихиями и разить противников на расстоянии. Заклинания разных стихий (электрические, ледяные и огненные) являются главным оружием героини.

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Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 23 сентября, проект выйдет на PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Switch.