Тираж отечественной Pathfinder Kingmaker спустя почти три года перевалил за миллион копий
Владеющая издательством Deep Silver компания Koch Media сообщила о том, что тираж тактической ролевой игры Pathfinder Kingmaker, за производство которой отвечала российская студия Owlcat Games, перевалил за один миллион копий. С момента релиза при этом прошло без малого три года (игра вышла в сентябре 2018-го). Учитывая, что у проекта не было мощной PR-кампании, результат достоин похвалы.
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Сейчас Owlcat Games готовится к запуску продолжения — Pathfinder Wrath of the Righteous — запланированного к выходу уже второго сентября на PC во всех основных сервисах цифровой дистрибуции. Консольные версии также в производстве, но их выход задержится до марта следующего года.
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