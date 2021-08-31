Никакой PlayStation: авторы Starfield напомнили, на каких платформах выйдет игра
Как известно, Bethesda Game Studios (вместе со всеми студиями, принадлежавшими ZeniMax Media) теперь входит в состав внутренних компаний Xbox Game Studios. А кто платит, тот, как говорится, и заказывает музыку. Вот Microsoft и заказала, чтобы Sony этой музыки не услышала — многообещающая космическая RPG Starfield обойдёт консоли PlayStation стороной и заглянет исключительно на PC и Xbox Series X|S.
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А на случай, если вы надеялись, что Microsoft передумает, сегодня главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг напомнил, что Starfield — эксклюзивная игра для платформ компании, и выйдет 11 ноября следующего года на PC и Xbox Series. Кроме того, в тот же день Starfield будет доступна пользователям подписного сервиса Xbox Game Pass, так что выкладывать кругленькую сумму за отдельную игру, пусть это даже и RPG, рассчитанная на несколько месяцев неспешного прохождения, не придётся.
Более того, Гринберг дополнительно уточнил, что Starfield — это не временный, а вечный эксклюзив вышеуказанных платформ. Так что шансов у пользователей PlayStation сыграть в эту потенциально прекрасную игру фактически нет.
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