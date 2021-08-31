Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Предварительная загрузка Pathfinder: Wrath of the Righteous стартовала — релиз намечен на четверг

Требуется скачать около 18 Гбайт.
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Топовая 3070 Ti супердешево, смотри

Разработчики из московской студии Owlcat Games открыли предзагрузку своей ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. Возможность заранее загрузить файлы из игры (общим объёмом 18,4 Гбайт) уже доступна в магазинах GOG, Steam и Epic Games Store.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Если игроки оформили предзаказ на сайте Owlcat или же профинансировали разработку новой Pathfinder в рамках кампании на Kickstarter, но им тоже гарантируется доступ к предварительной загрузке — разработчики вышлют таким добродетелям специальный ключ.

реклама

По случаю скорого выхода игры, намеченного на 2 сентября, команда Owlcat Games также представила релизный трейлер. Субтитры на русском прилагаются.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

owlcat games pathfinder wrath of the righteous
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Предварительная загрузка Pathfinder: Wrath of the Righteous стартовала — релиз намечен на четверг
+
Более получаса размеренного геймплея Farming Simulator 22
1
Ролевая игра «Чёрная книга» от пермских разработчиков преодолела отметку в 100 тысяч проданных копий
+
Эффектный трейлер к скорому выходу PS5-версии хоррора The Medium
1
EA Motive приглашает на просмотр прямой трансляции, посвящённой разработке ремейка Dead Space
1
Первый видеодневник King Arthur: Knight’s Tale — ролевой игры с элементами пошаговой тактики
+

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
17 августа 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
88
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
171
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
17
10 простых и полезных советов по установке и настройке Windows 10 в 2021 году
8
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
12
Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо
47
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
7
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%
Что такое Биткоин простыми словами
5

Сейчас обсуждают

h2o
02:03
честно говоря, я не понял что тут надо опровергнуть. и так ясно, что всех хотят перевести на терминальный режим работы. один супер-компьютер на город миллионник. дома будет только "джойстик" и монитор...
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
Jack NotFound
02:00
Мне New Colossus после предыдущей части не особо зашла. Какая-то она вся коридорная. В New Order пусть и такое же линейное прохождение, но больше разнообразия и простора в локациях. Массированный штур...
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая. Гитлер жив
Дмитрий Внук
01:52
Гигабайт тротлит. Хуже только инна3д, там даже замена прокладок на Арктик не помогает
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
Дмитрий Внук
01:48
Можно ещё его брата по хромосоме зустекса почитать. Доставляют
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
Church
01:46
ну дык. и ето их "борьба", срать политически в технических русских форумах :). Наверняка ето поможет их правому делу :) (я кстати тоже ныне из "бывших республик" .. но слава богу, что у нас маразм нек...
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
Slow Mo
01:42
https://club.dns-shop.ru/digest/37280-planyi-glavyi-nvidia-napravlenyi-na-klientskie-seti-arm-i-sohraneni/ полное интервью Хуанга
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
Slow Mo
01:35
Интерьвью Хуанга,а ну-ка опровергни «Итак, в прошлом году мы заложили первый кирпичик, чтобы довести вычисления NVIDIA до Arm. Это CUDA, ускоряющая архитектура NVIDIA для Arm. Это серьезное обязательс...
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
Андрей Иванов
01:31
Дебилклокерс
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
h2o
01:24
не согласен. тогда бы они забыли про Майкософт, а они с ними вась-вась по 11ой винде. пока ПК тащит роль рабочего инструмента, то и играть на них будут тоже, т.к. игры для всех видов устройств клепают...
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
_db_
01:22
Вот как надо фармить. Это вам не видеокарты мучать на балконе ))
Более получаса размеренного геймплея Farming Simulator 22
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем