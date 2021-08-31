Предварительная загрузка Pathfinder: Wrath of the Righteous стартовала — релиз намечен на четверг
Разработчики из московской студии Owlcat Games открыли предзагрузку своей ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. Возможность заранее загрузить файлы из игры (общим объёмом 18,4 Гбайт) уже доступна в магазинах GOG, Steam и Epic Games Store.
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Если игроки оформили предзаказ на сайте Owlcat или же профинансировали разработку новой Pathfinder в рамках кампании на Kickstarter, но им тоже гарантируется доступ к предварительной загрузке — разработчики вышлют таким добродетелям специальный ключ.
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По случаю скорого выхода игры, намеченного на 2 сентября, команда Owlcat Games также представила релизный трейлер. Субтитры на русском прилагаются.
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