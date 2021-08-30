Эффектный трейлер к скорому выходу PS5-версии хоррора The Medium
Уже третьего сентября, в день, когда все будут сыпать актуальными шутками про самую известную песню Михаила Шуфутинского, состоится релиз полноценной версии хоррора The Medium для PlayStation 5. По случаю скорого релиза разработчики из Bloober Team опубликовали сопутствующий видеоролик, записанный, как гордо уточняют авторы, именно на современной консоли от Sony.
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Напомним, что The Medium вышла в конце января этого года на PC и Xbox Series, и даже будучи столь ограниченной в плане доступных платформ, игра смогла полностью окупиться за первый же день продаж. Игроки высоко оценили данный проект, посвящённый расследованию исчезновения ребёнка от лица девушки-медиума, способной существовать сразу в двух мирах — материальном и потустороннем, духовном. На этой суперспособности нашей героини и завязан практически весь игровой процесс The Medium.
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