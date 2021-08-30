Игровая выставка gamescom 2021 завершилась 27 августа, однако связанные с ней новости продолжают поступать и по сей день. Так, Джефф Кили, ведущий церемонии открытия выставки Opening Night Live, сообщил об очередном установлении рекорда. В этом году церемонию открытия смотрели на 30 % больше людей, чем годом раньше, при этом максимальное число зрителей превысило два миллиона.

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Напомним, что в рамках gamescom 2021 прозвучало несколько достойных анонсов и были впервые или вновь показаны уже ранее представленные проекты. В частности, на gamescom 2021 анонсировали перезапуск Saints Row и показали геймплей Call of Duty Vanguard.

Кили поблагодарил всех, кто смотрел церемонию открытия gamescom в этом году.