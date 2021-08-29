Destiny 2 и Aliens Fireteam Elite взгромоздились на верхние ступени пьедестала чарта продаж Steam
Настал вечер воскресенья, а это значит что? Правильно, в Steam был опубликован очередной недельный чарт продаж, в котором в очередной раз что-то поменялось и перемешалось. Что ж, не будем долго разглагольствовать, тем более что тема достаточно скучная: на этой неделе всё было предельно ожидаемо.
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Итак, десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Destiny 2 Witch Queen Deluxe + набор к 30-летию Bungie (предзаказ);
- Aliens Fireteam Elite;
- Naraka Bladepoint;
- Psychonauts 2;
- Humankind;
- Battlefield V;
- Valve Index VR Kit;
- Cyberpunk 2077;
- The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition;
- Destiny 2 Legendary Edition.
Стоит отметить, что Aliens Fireteam Elite и Psychonauts 2 — игры-новинки. Удержат ли они свои позиции уже хотя бы к следующей неделе, очень большой вопрос. Battlefield V попала в десятку лидеров по причине выходных бесплатного доступа и беспрецедентно большой 90-процентной скидки. То же самое касается Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 Wild Hunt — игры участвовали в распродаже и, как следствие, обрели места на виртуальных полках игротек.
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