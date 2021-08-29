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Destiny 2 и Aliens Fireteam Elite взгромоздились на верхние ступени пьедестала чарта продаж Steam

Всё довольно скучно и ожидаемо в этот раз.
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Настал вечер воскресенья, а это значит что? Правильно, в Steam был опубликован очередной недельный чарт продаж, в котором в очередной раз что-то поменялось и перемешалось. Что ж, не будем долго разглагольствовать, тем более что тема достаточно скучная: на этой неделе всё было предельно ожидаемо.

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Итак, десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Destiny 2 Witch Queen Deluxe + набор к 30-летию Bungie (предзаказ);
  • Aliens Fireteam Elite;
  • Naraka Bladepoint;
  • Psychonauts 2;
  • Humankind;
  • Battlefield V;
  • Valve Index VR Kit;
  • Cyberpunk 2077;
  • The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition;
  • Destiny 2 Legendary Edition.

Стоит отметить, что Aliens Fireteam Elite и Psychonauts 2 — игры-новинки. Удержат ли они свои позиции уже хотя бы к следующей неделе, очень большой вопрос. Battlefield V попала в десятку лидеров по причине выходных бесплатного доступа и беспрецедентно большой 90-процентной скидки. То же самое касается Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 Wild Hunt — игры участвовали в распродаже и, как следствие, обрели места на виртуальных полках игротек.

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