Настал вечер воскресенья, а это значит что? Правильно, в Steam был опубликован очередной недельный чарт продаж, в котором в очередной раз что-то поменялось и перемешалось. Что ж, не будем долго разглагольствовать, тем более что тема достаточно скучная: на этой неделе всё было предельно ожидаемо.

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Итак, десятка лидеров выглядит следующим образом:

Destiny 2 Witch Queen Deluxe + набор к 30-летию Bungie (предзаказ);

Aliens Fireteam Elite;

Naraka Bladepoint;

Psychonauts 2;

Humankind;

Battlefield V;

Valve Index VR Kit;

Cyberpunk 2077;

The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition;

Destiny 2 Legendary Edition.

Стоит отметить, что Aliens Fireteam Elite и Psychonauts 2 — игры-новинки. Удержат ли они свои позиции уже хотя бы к следующей неделе, очень большой вопрос. Battlefield V попала в десятку лидеров по причине выходных бесплатного доступа и беспрецедентно большой 90-процентной скидки. То же самое касается Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 Wild Hunt — игры участвовали в распродаже и, как следствие, обрели места на виртуальных полках игротек.