В середине этого месяца разработчики онлайн-стратегии Iron Conflict сообщили, что их творение будет переведено на условно-бесплатные рельсы, которые всё активнее внедряются в современные мультиплеерные игры. Сказано — сделано: отныне Iron Conflict распространяется бесплатно, так что оценить труд коллектива Angela Game может абсолютно любой желающий. Если таковой, конечно, найдётся.

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Проблема в том, что, скорее всего, не найдётся: за почти девять месяцев присутствия Iron Conflict в раннем доступе игра заслужила всего 68-процентный общий и 61-процентный актуальный пользовательские рейтинги, а сами игроки жалуются на плохо проработанную стратегическую составляющую и упор на «донат».

В случае если вас в своё время угораздило прикупить Iron Conflict до перехода на F2P, то у разработчиков есть для вас подарок: премиум-карта на месяц, пять тысяч единиц золото, десять миллионов единиц серебра и три десятка бонусных наградных карточек.