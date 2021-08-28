Вчера вечером на PlayStation 5 стартовало эксклюзивное альфа-тестирование режима «Битва чемпионов» из Call of Duty Vanguard. Режим представляет собой вариацию на тему «Перестрелки»: игроки разделяются на несколько команд по два или три участника в каждой. И вот, щедрые энтузиасты уже «побегали» несколько часов в данном режиме и поделились соответствующими записями с широкой общественностью.

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Особо здесь комментировать нечего, геймплей нужно видеть, а не читать, поэтому устраивайтесь поудобнее и приступайте к просмотру.

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Напомним, что в середине сентября пройдёт открытое бета-тестирование Call of Duty Vanguard: все без исключения желающие смогут опробовать почти завершённую версию игры с 18 по 20 сентября. А релиз Vanguard состоится 5 ноября на всех актуальных платформах.