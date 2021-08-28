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Дебютное видео и скриншоты Spine — сетевого экшена, авторы которого вдохновлялись «Матрицей» и «Эквилибриумом»

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Компания Banzai Games, которую в индустрии знают как разработчика программы по созданию анимаций Cascadeur, выпустила дебютный трейлер Spine — многопользовательского соревновательного экшена, действие которого происходит в футуристичном мире.Авторы обещают погрузить игроков в максимально кинематографичный и очень быстрый игровой процесс, вдохновлённый гонконгскими боевиками, фильмами «Матрица» и «Эквилибриум».

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Действие Spine происходит в мире Тензор, где основное противостояние происходит между двумя фракциями. Игрокам нужно будет управлять героями, у которых рефлексы усилены с помощью имплантов. Они же дают бойцам уникальные способности, вроде стрельбы из двух рук в прыжке, отбивания пуль катаной и бега по стенам.

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Дизайн здешних локаций вдохновлён культовыми экшен-сценами из фильмов — в том числе, вышеупомянутых. Разработчики также дали понять, что анонсирующий трейлер показывает их видение геймплея и преданность боевикам. Но реальных игровых кадров, конечно же не содержит.

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Spine готовится к релизу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Авторы также хотят выпустить свой проект на мобильных устройствах. Пока же детально с ним познакомиться можно с помощью соответствующей странички в Steam. Только будьте готовы к пафосным рекламным слоганам, из которых целиком и полностью состоит описание Spine в магазине Valve — читать такое очень больно, честное слово.

Кстати, программа по созданию анимаций Cascadeur, которую разработала Banzai Games, применяется при создании этого шутера.

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Phoenix_m
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Где в новости написано про геймплей? Наоборот, указано, что: "Разработчики также дали понять, что анонсирующий трейлер показывает их видение геймплея и преданность боевикам. Но реальных игровых кадров...
Дебютное видео и скриншоты Spine — сетевого экшена, авторы которого вдохновлялись «Матрицей» и «Эквилибриумом»
Алексей Кутерев
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