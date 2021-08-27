Гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione в феврале прикатит на PS5 и Xbox Series
Продолжается вереница новостей, связанных с обновлениями игр под консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Называть их «некстгеном» практически в конце 2021 года уже язык (и пальцы) не поворачивается, поэтому предлагаем воспринимать их текущим поколением. А запланированное на 24 февраля следующего года обновление гоночного симулятора Assetto Corsa Competizione — сильно запоздалым патчем. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда, поэтому мы исполним свою миссию и оповестим о данном событии своих читателей.
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Версии Assetto Corsa Competizione для консолей текущего поколения порадуют возможностью играть при шестидесяти кадрах в секунду при разрешении до 4K, а также набором новых ливрей (раскрасок). Об улучшении в плане графики ничего сказано не было. Но и на том спасибо.
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Assetto Corsa Competizione появилась на свет в 2019 году и получила очень высокие пользовательские оценки.
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