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Новая часть Skate выйдет на PC — впервые за всю историю этой серии симуляторов скейтбординга

Давно пора.
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Компания Electronic Arts в середине прошлого года анонсировала Skate 4 — новую часть знаменитого некогда игрового серила про катание на скейте, трюки и всё остальное, с этим связанное. Все проекты серии раньше выходили только на консолях — издатель с завидной методичностью и упорством игнорировал самую народную платформу. Кажется, ситуация меняется.

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Версию Skate для PC анонсировали внезапно и довольно банальным образом — через сообщение в Twitter. К сожалению, никаких других подробностей по этому поводу представлено не было. Новой информации по игре тоже не обнародовали, но мы точно знаем, что производство Skate находится ещё на ранней стадии.

Напомним, предыдущие проекты серии Skate выходили в период с 2007-го по 2010-й год. Основными платформами для проектов были PlayStation 3 и Xbox 360.

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