Новая часть Skate выйдет на PC — впервые за всю историю этой серии симуляторов скейтбординга
Компания Electronic Arts в середине прошлого года анонсировала Skate 4 — новую часть знаменитого некогда игрового серила про катание на скейте, трюки и всё остальное, с этим связанное. Все проекты серии раньше выходили только на консолях — издатель с завидной методичностью и упорством игнорировал самую народную платформу. Кажется, ситуация меняется.
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Версию Skate для PC анонсировали внезапно и довольно банальным образом — через сообщение в Twitter. К сожалению, никаких других подробностей по этому поводу представлено не было. Новой информации по игре тоже не обнародовали, но мы точно знаем, что производство Skate находится ещё на ранней стадии.
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PC_confirmation.exe pic.twitter.com/ubLRKoCw9P— skate. (@skateEA) August 26, 2021
Напомним, предыдущие проекты серии Skate выходили в период с 2007-го по 2010-й год. Основными платформами для проектов были PlayStation 3 и Xbox 360.
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