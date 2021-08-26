«ВКонтакте» выпустила бесплатное настольное приложение для видеозвонков с поддержкой до 2048 участников
Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила отдельное приложение для настольных компьютеров, предназначенное для совершения видеозвонков. С помощью программы пользователь сможет организовывать видеоконференцию с количеством участников вплоть до 2048 человек.
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В пресс-службе социальной сети заявляют, что в будущем разработчики собираются добавить возможность подключения неограниченного количества участников. Также команда поддержки напомнила, что «ВКонтакте» — единственная платформа, которая предоставляет такие широкие возможности бесплатно.
В пресс-релизе компании оговаривается, что приложение «Звонки ВКонтакте» предоставит пользователям десктопов «новый опыт взаимодействия». Реализована передача аудио и видео более высокого качества, а стабильность связи обеспечивается за счёт оптимизации нагрузки и использования нативных возможностей операционных систем. Всё это стало возможно благодаря собственным решениям разработчиков и отсутствию ряда технических ограничений, которые есть в браузерах.
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Среди нововведений, доступных только в звонках «ВКонтакте» особого упоминания удостаивается возможность демонстрации экрана в разрешении 4K. Также все участники звонка, которые подключились из нового приложения для компьютеров, смогут устанавливать AR-фоны: они были созданы на базе AR-платформы (ранее её анонсировали в Клипах «ВКонтакте»).
Для звонков проработали и развили технологию интеллектуального шумоподавления. Для обеспечения приватности звонка появилась функция «Зал ожидания»: человек присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. Для тишины во время конференции администраторам достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно.
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Наконец, если видеозвонок застал пользователя не в самый удачный момент, ему на помощь придёт настройка «Улучшение черт лица»: фильтры в реальном времени выравнивают тон кожи и делают очертания лица более выразительными — благодаря технологиям компьютерного зрения.
Приложение «Звонки ВКонтакте» доступно для Windows, macOS и Linux. Скачать его можно по этой ссылке.
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