Ремейк градостроительного симулятора Pharaoh выйдет только в 2022-м
Официально ремейк градостроительного симулятора Pharaoh в древнеегипетском сеттинге был анонсирован ровно год назад с планом по его выпуску в течение 2021 года. Но, как и следовало ожидать, планам в очередной раз не суждено было сбыться, и сегодня разработчики из студии Triskell Interactive совместно с небольшим издательством Dotemu сообщили, про проект откладывается до следующего года, пока без конкретики.
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Как пишут разработчики, они не успевают подготовить проект, который совпадёт с ожиданиями игроков, к указанному ранее сроку, да и торопиться и «кранчить», жертвуя здоровьем своего небольшого коллектива, они не собираются. Как следствие, перенос выхода Pharaoh A New Era, а именно так официально называется ремейк, неизбежен.
Свежими подробностями с нами не поделились. На данный момент известно лишь самое основное: обновлённая графика, соответствующий современным требованиям интерфейс и усовершенствованные механики геймплея.
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