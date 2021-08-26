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Ремейк градостроительного симулятора Pharaoh выйдет только в 2022-м

В случае с такими глубоко третичными проектами можно и подождать, не пропадём.
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Официально ремейк градостроительного симулятора Pharaoh в древнеегипетском сеттинге был анонсирован ровно год назад с планом по его выпуску в течение 2021 года. Но, как и следовало ожидать, планам в очередной раз не суждено было сбыться, и сегодня разработчики из студии Triskell Interactive совместно с небольшим издательством Dotemu сообщили, про проект откладывается до следующего года, пока без конкретики.

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Как пишут разработчики, они не успевают подготовить проект, который совпадёт с ожиданиями игроков, к указанному ранее сроку, да и торопиться и «кранчить», жертвуя здоровьем своего небольшого коллектива, они не собираются. Как следствие, перенос выхода Pharaoh A New Era, а именно так официально называется ремейк, неизбежен.

Свежими подробностями с нами не поделились. На данный момент известно лишь самое основное: обновлённая графика, соответствующий современным требованиям интерфейс и усовершенствованные механики геймплея.

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MriS
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Несу личный опыт, а маркетологам из Яблока и фантам 8 ГБ не верю. Играйте с 8 ГБ, мне абсолютно пофиг ))
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Идиот! Что ты несёшь??? У меня лицо в ладонях уже!!!
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ЯR
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