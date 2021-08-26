На церемонии открытия выставки gamescom разработчики из студии Sharkmob показали новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Это условно-бесплатная королевская битва, действие которой будет происходить в декорациях хорошо знакомой «вампирской» вселенной.

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Vampire: The Masquerade — Bloodhunt предложит игрокам принять участие в войне вампирских кланов, за которыми также охотится тайное сообщество под названием «Ведомство». Всё действие будет происходить на улицах Праги, в игре используется вид от третьего лица.

Для данного проекта также анонсирована продвинутая система кастомизации и возможность заключения временного союза для более эффективного выступления на королевской битве. В арсенале всех персонажей будет огромное количество оружия и сверхспособностей, завязанных на «кровавой» теме.

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Vampire: The Masquerade — Bloodhunt отправится в ранний доступ уже 7 сентября на PC. На страничке проекта в Steam опубликованы официальные системные требования.