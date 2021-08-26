Новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodhunt, новой королевской битвы, которая стартует уже в сентябре
На церемонии открытия выставки gamescom разработчики из студии Sharkmob показали новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Это условно-бесплатная королевская битва, действие которой будет происходить в декорациях хорошо знакомой «вампирской» вселенной.
реклама
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt предложит игрокам принять участие в войне вампирских кланов, за которыми также охотится тайное сообщество под названием «Ведомство». Всё действие будет происходить на улицах Праги, в игре используется вид от третьего лица.
Для данного проекта также анонсирована продвинутая система кастомизации и возможность заключения временного союза для более эффективного выступления на королевской битве. В арсенале всех персонажей будет огромное количество оружия и сверхспособностей, завязанных на «кровавой» теме.
реклама
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt отправится в ранний доступ уже 7 сентября на PC. На страничке проекта в Steam опубликованы официальные системные требования.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила