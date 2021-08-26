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Новая демоверсия Everspace 2 не ограничена по времени

Вот это правильный подход к производству демоверсий.
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В современной игровой индустрии наличие демоверсии — большая редкость и демонстрация уважения к своему потребителю. В большинстве случаев потребитель расценивается как денежный мешочек, который нужно хорошенько вытрясти, ну а разработчики из Rockfish Games ещё пытаются действовать по старинке — с демоверсиями и открытостью. Вот несколько часов назад пребывающий сейчас в раннем доступе космический боевик Everspace 2 получил обновлённую демонстрационную версию.

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Её основное отличие от прежней демоверсии — отсутствие ограничения по времени. Играть можно сколько душе угодно, но только в рамках стартовой звёздной системы под названием Ceto. Также в рамках демоверсии игрокам разрешат пройти несколько основных сюжетных и второстепенных заданий, ну а весь достигнутый в «демке» прогресс можно перенести в доступную сейчас раннюю версию игры.

Everspace 2 была анонсирована летом 2019-го, а до раннего доступа Steam добралась в начале этого года. Работы перед авторами ещё много, поэтому о сроках полноценного релиза пока не распространяются.

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