Крупное обновление Hearth & Home для выживача Valheim выйдет уже в следующем месяце
Разработчики Valheim неожиданно тоже «прикатили» на gamescom 2021, где показали свежий посвящённый обновлению Hearth & Home уютненький видеоролик и огласили точную дату его (обновления) выхода — 16 сентября.
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Напомним, что обновление Hearth & Home в значительной степени изменит систему еды: теперь игрокам придётся внимательнее следить за своим рационом и запихивать в желудок своего аватара только ту пищу, которая ему нужнее в конкретный момент времени. Так, один тип пищи будет восстанавливать здоровье, другой — выносливость, а третий — оба параметра поровну. Поэтому перед тем, как отправиться в шахту или в лес за дровами, не забудьте хорошенько подкрепиться.
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Также обновление добавит в игру массу новых элементов обустройства своего жилища. Эстетика — вещь немаловажная.
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