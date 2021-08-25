В свежем трейлере Age of Empires IV показали кадры кампании «Возвышение Москвы»
Age of Empires IV уже была участницей вчерашнего предшествовавшего церемонии открытия gamescom 2021 мероприятия Xbox, но нам сразу пообещали, что игра забежит и непосредственно на церемонии. Обещали — встречаем свежий трейлер, в котором нам показали отрывки из кампании «Возвышение Москвы», повествующей о том, как небольшое укреплённое поселение становится центром могущественного государства.
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Параллельно показали уникальные русские отряды вроде стрельцов, а также продемонстрировали последнюю игровую фракцию — Священную Римскую империю.
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Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября.
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