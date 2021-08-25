Jurassic World Evolution 2 выйдет в начале ноября
В настоящее время Jurassic World Evolution 2 является одним из самых ожидаемых проектов среди любителей экономических стратегий. И сегодня в рамках церемонии открытия gamescom 2021 разработчики проекта объявили о том, что ждать осталось совсем недолго: релиз сиквела популярного симулятора управляющего парком Юрского периода состоится уже 9 ноября.
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Игра создаётся для PC и «больших» консолей обоих поколений обоих производителей
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