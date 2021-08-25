Guerilla Games забрела на церемонию открытия gamescom 2021 и подтвердила то, о чём мы прекрасно знали ещё с июля — релиз Horizon Forbidden West действительно отложен до первого квартала следующего года и состоится 18 февраля. Предзаказы стартуют 2 сентября.

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Как уверяют разработчики, в этом месяце процесс производства Horizon Forbidden West уже перешёл на финишную прямую, однако коллективу необходимо дополнительное время на «полировку», поэтому релиз и был отложен до февраля. Учитывая, какой катастрофой оборачиваются попытки поторопиться, лучше действительно всё десять раз перепроверить и выпустить в идеальном состоянии.

реклама Horizon Forbidden West launches February 18, 2022 for PS5 & PS4.



Pre-orders go live September 2.



Full details: https://t.co/wr0Vy7S86t pic.twitter.com/UMTtFILla9 — PlayStation (@PlayStation) August 25, 2021

Только на PlayStation 4 и PlayStation 5.