Crysis Remastered скоро выйдет в Steam
На протяжении года визуально облагороженная и без того технически прекрасная первая часть Crysis была на PC эксклюзивом Epic Games Store. Но эта вселенская несправедливость по отношению к приверженцам магазина дядюшки Гейба должна была закончиться, и вот, стало известно, что до Steam ремастер культового боевика доберётся уже «скоро». А «скоро» — это в следующем месяце; по крайней мере, на это намекают сотрудники Crytek.
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Steam-версия будет полностью лишена DRM-защиты Denuvo, а все обладатели оригинальной игры получат 30-процентную скидку при покупке ремастера. Кроме того, первую неделю после старта продаж ремастер будет предлагаться с дополнительной 20-процентной скидкой. Данная скидка суммируется с 30-процентной за владение оригиналом, так что в целом ремастер при соблюдении вышеизложенных условий обойдётся вам в полцены.
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Напомним также, что Crytek готовится к выпуску сборника Crysis Remastered Trilogy, в состав которого войдёт вся облагороженная трилогия Crysis, но без аддона Warhead для первой части и без поддержки мультиплеера.
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