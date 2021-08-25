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Космическое приключение Jett The Far Shore выйдет в конце сентября

Вот и годик прошёл. Словно и не бывало.
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Осенью прошлого года разработчики космического приключения Jett The Far Shore отложили выход своего детища на 2021-й год. Текущий год уже подходит к своему логическому завершению, и вот, авторы игры наконец-то соизволили уточнить, когда именно геймерам следует ждать их творение. А ждать осталось чуть больше месяца — Jett The Far Shore появится на прилавках 28 сентября.

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Напомним, что по сюжету Jett The Far Shore мы отправляемся в экспедицию к отдалённым мирам и прибываем к покрытой океаном планете, которая должна стать новым пристанищем для людей. В нашу задачу войдёт исследование этой планеты и нахождение на ней места для создания поселений.

Проект готовится для PC и PlayStation 5 с PlayStation 4.

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