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Создатели Psychonauts 2 хотят поработать над совершенно новыми проектами

И для этого есть все условия и ресурсы.
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Пару часов назад состоялся релиз Psychonauts 2, и те несколько геймеров, которые в принципе были интересованы в сиквеле, уже успели выставить новинке высочайшие оценки. Можно ли считать вторых «Психонавтов» коммерческим успехом, пока говорить рано, но у студии Double Fine Productions уже есть определённые планы на будущее.

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И серии Psychonauts в этих планах нет. По словам руководителя студии Тима Шейфера, Double Fine с удовольствием поработала над Psychonauts 2 и над ремастерами некоторых знаковых игр прошлого, но сейчас хочет чего-то большего, отличного от всего того, чем она прежде занималась.

Как отмечает дядюшка Шейфер, у коллектива Double Fine много новых идей, и команда уже сейчас трудится сразу над несколькими проектами. Для осуществления своих идей у разработчиков есть все ресурсы: став одной из подопечных студий Microsoft, у Double Fine появились для этого финансовые ресурсы, при этом полностью сохранилась творческая свобода.

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Чем конкретно сейчас занимается Double Fine, естественно, пока коммерческая тайна.

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Сергей Моськин
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Да я то их не разозлю у меня бомб нет. Но вот американцы могут. Войска уведут свои и начнут бомбить. Чего им боятся, до Америки путь не близкий, это нашему правительству надо думы думать, как нивелиро...
TSMC поднимет цены свои услуги со следующего года
LoL
13:38
При том, что ТДП у интела на базовой частоте. А у 12700 она, судя по тесту, 2.1 ггц))
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ахахах
13:37
этим только разозлишь талибов,этим вобще на бомбы плевать
TSMC поднимет цены свои услуги со следующего года
Анатолий Молдаванов
13:37
Да дальше уже хер его знает. Тут бы дождаться выхода 40-й серии видях, и посмотреть что за цены будут. 3080 естественно продам. По крайней мере, с процессором загоняться пока точно не буду до 5080.
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Чувак
13:36
Причём тут предельные величины (лимиты)? Их всегда закладывают с запасом.
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Каа
13:35
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Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
Vladimir Kamyshnikov
13:35
Ну их и не продают пока. Себестоимость асика от силы 2 килобакса, а приносит он в день больше сотки. Кто ж такое продаст то
Видеокарты в магазинах РФ за день подорожали на 20 000 рублей, а майнеры скупают оставшиеся модели
Анатолий Молдаванов
13:33
Ну скрин зимний, и версия гигбенча чуть старая. Сейчас 5.4.1 вроде. Охлаждал D15 Chromax Black. В тесте вентиляторы на всю.
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Каа
13:32
рекой Ганг
Intel XeSS не требует предварительного обучения и работает на видеокартах с Shader Model 6.4
LoL
13:31
Э - энергоэффективность.
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