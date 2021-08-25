Пару часов назад состоялся релиз Psychonauts 2, и те несколько геймеров, которые в принципе были интересованы в сиквеле, уже успели выставить новинке высочайшие оценки. Можно ли считать вторых «Психонавтов» коммерческим успехом, пока говорить рано, но у студии Double Fine Productions уже есть определённые планы на будущее.

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И серии Psychonauts в этих планах нет. По словам руководителя студии Тима Шейфера, Double Fine с удовольствием поработала над Psychonauts 2 и над ремастерами некоторых знаковых игр прошлого, но сейчас хочет чего-то большего, отличного от всего того, чем она прежде занималась.

Как отмечает дядюшка Шейфер, у коллектива Double Fine много новых идей, и команда уже сейчас трудится сразу над несколькими проектами. Для осуществления своих идей у разработчиков есть все ресурсы: став одной из подопечных студий Microsoft, у Double Fine появились для этого финансовые ресурсы, при этом полностью сохранилась творческая свобода.

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Чем конкретно сейчас занимается Double Fine, естественно, пока коммерческая тайна.