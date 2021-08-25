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Forza Horizon 5 в Steam по предзаказу обойдётся покупателю в 2 999 рублей

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После окончания презентации Xbox перед завтрашней gamescom 2021 в Steam стартовал приём предварительных заказов на многообещающую гонку Forza Horizon 5. Всё бы ничего — и игровой мир привлекательный, и новые машины, и потрясающее звуковое и графическое сопровождение. Но вот цена, особенно на контрасте с предыдущей частью серии, заставит многих застыть в недоумении.

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Итак, игровое крыло Microsoft оценило Forza Horizon 5 в 2 999 рублей за самое базовое издание. Для сравнения, Forza Horizon 4, добравшаяся до Steam весной этого года, оценена в нём в 1 085 рублей за базовое издание.

По всей видимости, Micosoft решила отказаться от следования рекомендациям Valve, и как следует «задрала» ценник, подравняв его под своеобразный средний показатель для современных AAA-проектов в российском регионе, которые ныне оцениваются в 2 499 — 3 499 рублей.

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Релиз Forza Horizon 5 запланирован на 9 ноября на PC и Xbox прошлого и текущего поколений.

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