Началось предшествующее gamescom 2021 мероприятие от игрового подразделения Microsoft. Хотя ничего особо интересного ожидать в его рамках не стоит, исключения всё же будут, и одним из таких исключений стала публикация свежего геймплейного трейлера зомби-боевика Dying Light 2.

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В нижеуказанном видео нам показали новые паркурные движения, а также продвинутую боевую систему. Как заверяют разработчики, главный герой Dying Light 2 умеет выполнять огромное количество движений, которые помогут ему выживать в огромном Городе, полном высоких зданий. Поскольку с момента действий первой Dying Light прошло двадцать лет, выжившие люди адаптировались и стали представлять куда более грозную силу, поэтому так просто выходить из сражений с местными бандюганами протагонисту не удастся — нужно будет в полную силу демонстрировать свои обширные умения.

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При создании Dying Light 2 разработчики консультировались с трейсерами, дабы максимально точно и правдоподобно воспроизвести паркурные движения в условиях бетонных джунглей.

Релиз Dying Light 2 назначен на 7 декабря.