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Паркур и продвинутые рукопашные сражения в свежем трейлере Dying Light 2

Главный герой DL2 — куда более сильный бегун по крышам, чем герой прошлой части.
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Началось предшествующее gamescom 2021 мероприятие от игрового подразделения Microsoft. Хотя ничего особо интересного ожидать в его рамках не стоит, исключения всё же будут, и одним из таких исключений стала публикация свежего геймплейного трейлера зомби-боевика Dying Light 2.

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В нижеуказанном видео нам показали новые паркурные движения, а также продвинутую боевую систему. Как заверяют разработчики, главный герой Dying Light 2 умеет выполнять огромное количество движений, которые помогут ему выживать в огромном Городе, полном высоких зданий. Поскольку с момента действий первой Dying Light прошло двадцать лет, выжившие люди адаптировались и стали представлять куда более грозную силу, поэтому так просто выходить из сражений с местными бандюганами протагонисту не удастся — нужно будет в полную силу демонстрировать свои обширные умения.

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При создании Dying Light 2 разработчики консультировались с трейсерами, дабы максимально точно и правдоподобно воспроизвести паркурные движения в условиях бетонных джунглей.

Релиз Dying Light 2 назначен на 7 декабря.

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игра про зомби без огнестрела, всю игру месить зомби руками? даром этот шлак не нужен.
Паркур и продвинутые рукопашные сражения в свежем трейлере Dying Light 2
Виталий Shokerxxx
21:05
для кого дмитрий олегович пару раз в неделю выкладывает тесты? https://overclockers.ru/lab/show/112750/far-cry-new-dawn-testirovanie-chetyreh-pokolenij-videokart-i-processorov середняки 10% при разгон...
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