В Watch Dogs Legion стартовало событие-кроссовер с серией Assassin’s Creed
Ubisoft выполнила обещание и запустила сегодня в Watch Dogs Legion специальное событие-кроссовер со своей самой популярной франшизой Assassin’s Creed. В рамках данного «сотрудничества» в «Легионе» появится ассасин Дарси — новый игровой персонаж, чьи уникальные способности и сняряжение позволят новыми способами проходить сюжетные задания игры.
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Вместе с Дарси в Watch Dogs Legion появятся и два новых сетевых режима — Extraction и Invasion. В целом, ничего особенно интересного в данном «коллабе» не наблюдается. Все владельцы сезонного пропуска получат тематический контент автоматически.
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