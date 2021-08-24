Ubisoft выполнила обещание и запустила сегодня в Watch Dogs Legion специальное событие-кроссовер со своей самой популярной франшизой Assassin’s Creed. В рамках данного «сотрудничества» в «Легионе» появится ассасин Дарси — новый игровой персонаж, чьи уникальные способности и сняряжение позволят новыми способами проходить сюжетные задания игры.

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Вместе с Дарси в Watch Dogs Legion появятся и два новых сетевых режима — Extraction и Invasion. В целом, ничего особенно интересного в данном «коллабе» не наблюдается. Все владельцы сезонного пропуска получат тематический контент автоматически.