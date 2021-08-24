«ВКонтакте» проведёт официальную русскоязычную трансляцию с gamescom 2021
Завтра вечером стартует последнее летнее и предпоследнее в этом году вообще крупное игровое мероприятие — gamescom 2021. Обычно подобные мероприятия приходится смотреть либо «в оригинале», либо с «фанатским» полусинхронным переводом от различных игровых изданий, но в этом году всё будет официально: социальная сеть «ВКонтакте» объявила о том, что стала партнёром выставки, и, как следствие, проведёт трансляцию на русском языке.
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Ведущими русской трансляции станут руководитель «ВКонтакте» по направлению игрового маркетинга Никита Моторкин совместно с радиоведущим и блогером VJ Хоббитом.
Напомним, что церемония открытия gamescom 2021 начнётся завтра в 21:00 по московскому времени и пройдёт около двух часов. Именно в её рамках нас и ждут все крупные и не очень анонсы, а также новости об уже представленных играх. Сама выставка продлится до 27 августа.
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