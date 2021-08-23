Выход консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S позволил приверженцам консолегейминга прикоснуться к минимально приемлемым для комфортной игры в сегодняшних реалиях показателей в 60 кадров в секунду. К сожалению, обеспечение соответствующей функциональности в играх требует их обновления разработчиками в ручном режиме, поэтому та или иная игра зачастую становится источником сопутствующего информационного повода. Сегодня таковой стала Assassin’s Creed Odyssey.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Как сообщили представители Ubisoft на официальном форуме, уже завтра утром к игре будет применено обновление 1.6.0, единственным пунктом изменений в котором значится поддержка воспроизведения Assassin’s Creed Odyssey при 60 кадрах в секунду на PS5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости.

Assassin’s Creed Odyssey — предыдущая часть знаменитой франшизы, и во многом именно благодаря ей серия получила дополнительный приток пользовательской базы.