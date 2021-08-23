Assassin’s Creed Odyssey совсем скоро научится работать на PS5 и Xbox Series при 60 fps
Выход консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S позволил приверженцам консолегейминга прикоснуться к минимально приемлемым для комфортной игры в сегодняшних реалиях показателей в 60 кадров в секунду. К сожалению, обеспечение соответствующей функциональности в играх требует их обновления разработчиками в ручном режиме, поэтому та или иная игра зачастую становится источником сопутствующего информационного повода. Сегодня таковой стала Assassin’s Creed Odyssey.
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Как сообщили представители Ubisoft на официальном форуме, уже завтра утром к игре будет применено обновление 1.6.0, единственным пунктом изменений в котором значится поддержка воспроизведения Assassin’s Creed Odyssey при 60 кадрах в секунду на PS5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости.
Assassin’s Creed Odyssey — предыдущая часть знаменитой франшизы, и во многом именно благодаря ей серия получила дополнительный приток пользовательской базы.
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