Около часа разнообразного геймплея Battlefield 2042 с закрытой «альфы»
Счастливые обладатели доступа к закрытому альфа-тесту Battlefield 2042 продолжают выкладывать в Сеть соответствующие записи игрового процесса. Самоотверженных энтузиастов не пугают ни возможные санкции от EA, ни потенциальная блокировка учётной записи, поэтому стоит поблагодарить их за смелость, ведь благодаря им мы уже можем взглянуть на игровой процесс новинки, не дожидаясь открытого бета-тестирования.
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Итак, энтузиаст под занимательным в данных реалиях ником COD 2042 опубликовал сразу несколько видеозаписей игрового процесса суммарной продолжительностью около одного часа. В данных видеозаписях он демонстрирует как пехотный геймплей, так и «покатушки» на танках и полёты на истребителях с вертолётами.
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Хотя «альфа» Battlefield 2042 и выглядит завершённой, но это лишь иллюзия — к релизу в игре появится дополнительная функциональность, опробовать которую можно будет уже в открытой «бете».
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Что же касается релиза, то он запланирован на 22 октября на всех актуальных платформах.
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