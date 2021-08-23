Хорошо известный нам индустриальный журналист с инсайдерскими «замашками» Джефф Грабб из издания GamesBeat дал понять, что следующей игрой студии NetherRealm станет Mortal Kombat 12.

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Грабб считает, что разработчики принялись создавать новую MK потому, что с серией Injustice невыгодно заниматься из-за неразберихи со внутренними студиями WB Games. Инсайдер подчеркнул, что новая Mortal Kombat, в отличие от Injustice, принесёт «много денег», при её создании не будет проблем с лицензированием.

Напомним, информация о том, что WB Games хотят продать, появилась ещё в июне прошлого года. Тогда считалось, что игровую компанию готовы отдать за 4 миллиарда долларов. Take-Two, Activision Blizzard и Electronic Arts были заинтересованы в покупке, но вскоре AT&T передумала избавляться от игрового подразделения.

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Сама NetherRealm пока не торопится раскрывать сведения о своих новых играх, поэтому к словам Джеффа Грабба стоит относиться с дежурным скепсисом и осторожностью.