Глобальная стратегия Humankind возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе
Очередное воскресенье — очередная публикация недельного чарта продаж в Steam. На этой неделе, впрочем, в чарте произошло несколько приятных изменений, позволяющих поверить в то, что современные геймеры всё же обладают таким важным сегодня качеством, как избирательность. По итогам уходящей недели наиболее востребованной игрой в Steam стала глобальная стратегия Humankind, представляющая собой чуть ли не единственного конкурента для культовой серии Sid Meier’s Civilization.
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Не будем долго переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. Десятка лидеров продаж по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:
- Humankind;
- Naraka Bladepoint;
- Humankind (предзаказ);
- Valve Index VR Kit;
- DOOM Eternal Deluxe Edition;
- The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
- Car Mechanic Simulator 2021;
- Twelve Minutes;
- Fallout 4 Game of the Year Edition;
- Naraka Bladepoint.
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