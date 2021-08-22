Очередное воскресенье — очередная публикация недельного чарта продаж в Steam. На этой неделе, впрочем, в чарте произошло несколько приятных изменений, позволяющих поверить в то, что современные геймеры всё же обладают таким важным сегодня качеством, как избирательность. По итогам уходящей недели наиболее востребованной игрой в Steam стала глобальная стратегия Humankind, представляющая собой чуть ли не единственного конкурента для культовой серии Sid Meier’s Civilization.

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Не будем долго переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. Десятка лидеров продаж по итогам уходящей недели выглядит следующим образом: