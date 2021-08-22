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Глобальная стратегия Humankind возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе

Это приятно видеть.
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Очередное воскресенье — очередная публикация недельного чарта продаж в Steam. На этой неделе, впрочем, в чарте произошло несколько приятных изменений, позволяющих поверить в то, что современные геймеры всё же обладают таким важным сегодня качеством, как избирательность. По итогам уходящей недели наиболее востребованной игрой в Steam стала глобальная стратегия Humankind, представляющая собой чуть ли не единственного конкурента для культовой серии Sid Meier’s Civilization.

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Не будем долго переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. Десятка лидеров продаж по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:

  • Humankind;
  • Naraka Bladepoint;
  • Humankind (предзаказ);
  • Valve Index VR Kit;
  • DOOM Eternal Deluxe Edition;
  • The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
  • Car Mechanic Simulator 2021;
  • Twelve Minutes;
  • Fallout 4 Game of the Year Edition;
  • Naraka Bladepoint.
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